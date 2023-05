Raccolta differenziata, tre nuovi cestini all’Ilva: sono stati costruiti da scout e studenti

Follonica. Si è concluso questa mattina, con la decorazione dei cestini in legno, il progetto pensato dal gruppo Agesci Follonica 2 con il supporto del Comune.

I ragazzi e le ragazze della scuola “Bugiani”, insieme agli scout hanno infatti realizzato tre cestini per la raccolta differenziata interamente costruiti da loro. La mattinata è stata dedicata alla decorazione dei contenitori in legno, che adesso sono stati posizionati nell’Ilva. I cestini sono robusti e ampi e permettono di svolgere al meglio la raccolta differenziata dei rifiuti.

«Grazie a questo progetto, pensato per accrescere il senso del bene comune, è stato possibile organizzare un laboratorio all’aria aperta che ha coinvolto la scuola. Si è potuto parlare di ambiente e raccolta differenziata, facendo qualcosa di concreto per la città – spiega l’assessore Mirjam Giorgieri –. In particolare i cestini che sono stati decorati questa mattina sono stati pensati dal gruppo Agesci Follonica appositamente per l’Ilva: hanno una copertura che permette di tenere chiusi i rifiuti, impedendo ai gabbiani di disperdere il contenuto nel prato. Un grazie a tutti coloro che hanno collaborato a questo bel progetto».