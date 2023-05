Il rifugio Nella compie undici anni: grande festa per gli amanti degli animali

I volontari dell’Organizzazione internazionale protezione animali (Oipa) di Grosseto invitano tutti gli amanti degli animali alla festa per l’11° compleanno del rifugio Nella, gestito dalla sezione. L’appuntamento è per domenica 14 maggio dalle 10 all’Eden Park, alla pineta di Levante, in via Palermo 38, a Follonica.

Il programma

Ecco il programma dell’iniziativa:

ore 10: sfilata canina;

ore 13: pranzo di beneficienza;

ore 17: premiazione della sfilata canina e lotteria felina.

Oipa Grosseto annuncia: ospiti speciali, tanti premi, tanti regali

In caso di pioggia l’evento si terrà negli spazi coperti

Per maggiori informazioni contattare Katia Saragosa, delegata dell’Oipa di Grosseto, al numero 327.9968836 o all’indirizzo e-mail grosseto@oipa.org. Pagina Facebook: https://www.facebook.com/oipa.grosseto