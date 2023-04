Torna il “Grand Prix” di danza: attesi 5mila tra ballerine e ballerini in città

Follonica (Grosseto). Al via la terza edizione dell’International Dance Organization “Gran Prix Città di Follonica“, la competizione che per tre giorni, da sabato 29 aprile fino a lunedì primo maggio, sarà ospitata all’interno del Palagolfo. I numeri per il 2023 sono importanti: la città del Golfo ospiterà circa 5mila tra ballerine e ballerini.

L’evento, che vede il patrocinio del Comune di Follonica, è organizzato dalla scuola di ballo Odissea 2001 e da Alessia Barni, in collaborazione con Follonica Sport, Massimo Grifoni, Lia Fratini e Luca Medaglini. Per tre giorni a Follonica si sfideranno le migliori ballerine e i migliori ballerini d’Italia che si esibiranno in diversi stili: danze coreografiche, Street, Pop Dance, danze accademiche e danze Jazz.

«L’evento prevede la partecipazione di atleti e atlete provenienti da tutta Italia e dall’estero – spiega l’assessore Mirjam Giorgieri –, frutto anche del grande successo della scorsa edizione, che ha visto la presenza di circa 3.500 tra ballerine e ballerini. Quest’anno le iscrizioni sono cresciute ulteriormente, segno che l’accoglienza follonichese funziona».

«Tra le mission di Follonica Sport ci sono anche le discipline considerate minori, ma che hanno un grande seguito – dichiara il rappresentate della Follonica Sport, Stefano Cellini –. Vorremmo elevare il nome di Follonica a città sportiva e il beneficio è grande: permette di riempire la città anche fuori dalla stagione estiva. Questo grande evento di ballo cresce anno dopo anno».

«Il lavoro che permette di arrivare ad organizzare un evento di questo tipo è enorme – commenta l’insegnante Alessia Barni –: noi siamo impegnati tutto l’anno e facciamo tutto in un mese. Il “Grand Prix” funziona: le iscrizioni sono veramente tantissime e i numeri crescono anno dopo anno».

Il programma

Questo il programma dei tre giorni: