“Svuota cantine”: al via in città la prima edizione del mercatino dell’usato

Follonica (Grosseto). Domenica 23 aprile, il Parco centrale di Follonica ospita “Svuota cantine“, il primo mercatino degli oggetti usati. L’evento si svolgerà dalle 9 alle 19 e le cittadine e i cittadini che hanno fatto richiesta potranno vendere i loro oggetti che non derivino da un’attività artigianale, né commerciale, né propria, né di terze persone.

«Si tratta di un evento pensato per dare la possibilità di riutilizzare, tramite lo scambio o la vendita, gli oggetti usati, per allungare il loro ciclo vitale – spiega l’assessore all’ambiente Mirjam Giorgieri –, in questo modo contribuiamo alla riduzione dei rifiuti e stimoliamo un’economia circolare».

Nei mercatino è possibile scambiare o vendere esclusivamente beni di proprietà usati, provenienti dalle proprie abitazioni, altrimenti destinati alla dismissione o allo smaltimento.