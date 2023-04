L’autismo non si cura, si abbraccia: al palazzetto un evento di beneficenza

Follonica (Grosseto). Per il mese dedicato alla consapevolezza sull’autismo, l’associazione Biglie Sciolte di Follonica ha organizzato un evento legato alla sensibilizzazione del tema che si terrà domenica 23 aprile, al palazzetto Armeni in via Sanzio, alle 16. L’evento, patrocinato dal Comune di Follonica, è legato alla ricorrenza annuale volta a mantenere alta l’attenzione su un argomento che interessa la vita di tante famiglie e persone: secondo l’Istituto superiore di sanità, 1 bambino su 77 in Italia è autistico. Con questo evento l’associazione vuole quindi sostenere la conoscenza dell’autismo e far comprendere i suoi risvolti nella vita di tutte e tutti.

L’evento

L’associazione, in collaborazione con il Gruppo Solidarietà Heos, con la società Hockey Follonica 1952, l’associazione Impero, l’Unicoop Tirreno, Laura Giusti, orafa, e Play House, organizzerà dei laboratori aperti a bambine, bambini, ragazze e ragazzi, sempre nell’ottica della condivisione e dell’integrazione. Sarà presente il duo acustico Luca e Susy.

Il ricavato del pomeriggio verrà devoluto all’associazione Biglie Sciolte.