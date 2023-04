“Progetti del Cuore”: un nuovo veicolo attrezzato per la cooperativa Arcobaleno

Follonica. Si è tenuta mercoledì 12 aprile, in via dell’Agricoltura a Follonica, la cerimonia ufficiale di inaugurazione del nuovo mezzo di trasporto per diversamente abili in dotazione alla cooperativa Sociale Arcobaleno, che da sempre si preoccupa di mostrare la sua vicinanza ad anziani fragili, a persone con disabilità motorie e a diversamente abili.

“Progetti del Cuore” taglia così il nastro di un altro importante traguardo raggiunto e renderà disponibile un nuovo Fiat Doblò attrezzato, facendosi carico delle spese di gestione e mantenimento.

Grazie alla partecipazione delle imprese locali, ognuna secondo le proprie possibilità, si è potuto portare a compimento questa “speciale” missione per la collettività.

Il nuovo mezzo

La cooperativa sociale Arcobaleno avrà quindi a disposizione un prezioso strumento di lavoro a costo zero per continuare a svolgere quotidianamente la propria missione e garantire ad anziani, ragazzi, bambini, disabili e famiglie un importante servizio di mobilità gratuita (assistenza sociale, cure mediche, istruzione, sport, svago. ecc…).

Per festeggiare l’arrivo del mezzo, oltre alla presidente Sara Lavagnini, erano presenti gli straordinari volontari, le numerose famiglie beneficiarie del servizio e i titolari delle attività sostenitrici.

“Per noi un mezzo del genere rappresenta un grande aiuto per diverse persone della nostra comunità – ha spiegato la presidente -, oltre che per la cooperativa. Un mezzo come quello di ‘Progetti del Cuore’ è una risorsa importante. Sarà utilizzato dagli utenti dei servizi che la cooperativa gestisce, persone che vivono su un territorio ampio e necessitano spesso del trasporto per partecipare alle attività. Non solo: renderà più fruibili i servizi che gestiamo, come ad esempio il centro diurno La Ginestra per quanto riguarda progetti di autonomia e i servizi della salute mentale. Ci permetterà di realizzare le uscite e organizzare le gite sul territorio, che rappresentano momenti educativi importanti in quanto occasioni di integrazione con il tessuto sociale. Il servizio copre tutto il territorio delle Colline Metallifere e della provincia di Grosseto, ma anche quello della provincia di Livorno”.

I testimonial

Tra i testimonials di “Progetti del Cuore” figurano nomi noti dello sport e dell’impegno sociale, tra cui Annalisa Minetti, Beppe Signori e Andrea Devicenzi: esempi di persone vere, piene di passione, campioni fortemente impegnati nel sociale, che sfidano ogni giorno i propri limiti e combattono contro i pregiudizi, mettendo la loro popolarità al servizio del prossimo.

“Un immenso grazie a tutti coloro che a vario titolo hanno intrapreso questo viaggio insieme a noi. Da soli possiamo fare poco – si legge in una nota dei ‘Progetti del Cuore ‘-. Insieme possiamo fare molto”.