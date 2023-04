La Lega navale apre le sue porte ai cittadini: un weekend ricco di iniziative

Follonica (Grosseto). Saranno due giorni di incontri quelli che si terranno il 22 ed il 23 aprile per la sezione follonichese della Lega navale italiana, che aderisce all’open day nazionale. Saranno infatti aperte per l’occasione le porte della sede della presidenza in via Zara 6 e della sede nautica in viale Italia 321.

Le iniziative

In via Zara, sede divenuta anche infopoint sulla posidonia, i visitatori potranno ammirare i trofei del gruppo sub della sezione e gli acquari comunali di cui si prendono cura i soci. Il 22 aprile, al pomeriggio, si terrà la formazione dei futuri bagnini del golfo sulla posidonia, grazie al progetto “Rispetta la posidonia”, organizzato con il patrocinio del Comune di Follonica.

Nella sede nautica di viale Italia potranno essere ammirate le barche del gruppo vela usate per la formazione dei giovani atleti della scuola federale all’interno del contesto storico del Casello idraulico, che ospita la segreteria della sezione. Il 22 ed il 23 i visitatori potranno anche assistere alla competizione nazionale di RS -500, un’occasione, questa, per conoscere da vicino quindi il mondo agonsitico della vela.

Gli orari delle visite

Gli orari delle visite saranno: