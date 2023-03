“Piazze d’Europa”, gli organizzatori: “Sold out in città, si conferma evento di successo”

Follonica (Grosseto). Il grande afflusso di pubblico e i consensi registrati dalla tre giorni di “Piazze d’Europa” confermano lo straordinario successo della manifestazione.

L’evento che ha animato il week end a Follonica si è concluso ieri (domenica 26 marzo). Gli organizzatori, la Fiva – Federazione italiana venditori ambulanti, con la collaborazione di Confcommercio Grosseto e Comune di Follonica, esprimono soddisfazione.

Il bilancio

Sabato e domenica a Follonica si sono riversate migliaia di persone da tutta la provincia e anche dalle zone limitrofe. Non sono mancati turisti italiani e stranieri, segno che l’evento, giunto quest’anno all’undicesima edizione, è un appuntamento oramai consueto, ben conosciuto e calendarizzato.

A riscuotere maggior successo nel golfo, secondo le prime stime, sono stati gli operatori con prodotti enogastronomici, in particolare i banchi dello street food internazionale e nazionale. Alcuni, come l’operatore con le specialità gastronomiche greche, hanno praticamente terminato tutti i loro prodotti. Lunghe file si sono formate anche per la paella, per la ristorazione cubana, per le specialità sarde e romane, per i wurstel e la gastronomia austriaca e del Sudtirol.

Interesse e curiosità hanno destato i tanti operatori nuovi, alcuni al debutto nelle fiere italiane, come il bellissimo stand della gastronomia francese, lo stand dedicato al tartufo ed anche quello giapponese.

File pure di fronte a banchi attesi ogni anno, come quello delle porcellane inglesi o l’altro con i coloratissimi quadri pop art e fantasy, tanto che in provincia si contano numerosi collezionisti di questi particolari ed introvabili articoli.

“I numeri registrati anche quest’anno dimostrano come eventi di qualità siano in grado di generare indotto per il tessuto economico – commentano Giulio Gennari e Gabriella Orlando, presidente e direttore Confcommercio Grosseto – e un valore aggiunto per il territorio. A capitalizzare i risultati raggiunti c’è il fatto che la manifestazione sia anche un veicolo promozionale per Follonica e la nostra costa“.

“L’edizione 2023 di ‘Piazze d’Europa’ è stata senza dubbio un successo – aggiunge il sindaco di Follonica Andrea Benini –, il numero delle presenze in città è stato altissimo, ai livelli del periodo estivo. Eventi di questo tipo hanno la capacità di attrarre moltissime persone, anche in periodi di bassa stagione. Per questo motivo ringraziamo la Fiva Confcommercio che ogni anno riesce a portare a Follonica una fiera così ben organizzata e attraente”.

“‘Piazze d’Europa è un evento ben organizzato, dove nulla è lasciato al caso – osserva Agostino Ottaviani, presidente provinciale di Fiva Confcommercio Grosseto – Di base, c’è una selezione accurata degli espositori, mirata anche a garantire una certa varietà di Paesi rappresentati e un buon bilanciamento tra prodotti artigianali e gastronomici. La Federazione riceve ogni anno moltissime richieste da parte di operatori del settore che vorrebbero entrare nel circuito. ‘Piazze d’Europa’ è anche un evento desiderato dalle città, perché sono tante le località che si contano in lista di attesa per avere una tappa nel calendario del Mercato europeo“.

Quella di Follonica è stata la seconda tappa dell’anno in corso.

La carovana degli operatori internazionali è già in viaggio e si sta dirigendo verso il Piemonte. E’ infatti nelle vie di Rivoli, in provincia di Torino, che il Mercato europeo tornerà a rivivere nel prossimo weekend, dal 31 marzo al 2 aprile.