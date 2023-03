Il giro del mondo in tre giorni: in arrivo l’undicesima edizione di Piazze d’Europa

Follonica. Atmosfere, profumi e sapori di ogni angolo del mondo si incontreranno in terra di Maremma nel primo weekend di primavera.

“L’attesa è finita, il grande viaggio di Piazze d’Europa sta per tornare a Follonica nei giorni venerdì 24, sabato 25 e domenica 26 marzo“: Fiva – Federazione italiana venditori ambulanti, Confcommercio Grosseto e Comune di Follonica annunciano ufficialmente le date dell’edizione numero undici dell’amatissimo mercato internazionale.

Gli stand

La macchina organizzativa sta mettendo a punto gli ultimi dettagli.

Ciò che è certo, è che sono tanti gli operatori che coloreranno la città con prodotti alimentari, street food e artigianato tipico dei diversi paesi del vecchio Continente e non solo.

Gli stand saranno collocati sul lungomare Italia, in piazza XXV Aprile e in piazza a Mare e rimarranno aperti tutto il giorno, anche nel dopo cena. L’ingresso, come sempre, sarà gratuito.

“Piazze d’Europa è un format collaudato – osservano Giulio Gennari e Gabriella Orlando, rispettivamente presidente e direttore di Confcommercio Grosseto –, è un omaggio ai cittadini, che vivono questo evento come una festa, come un’occasione di svago e di conoscenza. E’ un viaggio anche gastronomico, dal respiro europeo, che attrae i turisti o i futuri turisti che sicuramente sapranno apprezzare Follonica con il suo bel mare, le lunghe spiagge e la sua accoglienza. Saranno tre giorni in cui le imprese del terziario, dagli alberghi ai ristoranti ai negozi, lavoreranno a pieno regime, o almeno è ciò che ci auguriamo”.

“Quest’anno sarà l’undicesimo anno nel quale Follonica ospita Piazze d’Europa – commenta il sindaco Andrea Benini –. Era il 2011 quando ospitammo la prima edizione che fu subito molto apprezzata. Oggi questa manifestazione è diventata un appuntamento fisso fuori dalla stagione estiva. Piazze d’Europa è un evento che ha un forte richiamo per tutto il territorio: per la fiera arrivano in città molte persone. Si tratta di un evento che si inserisce in una programmazione di eventi e di iniziative di carattere culturale, commerciale e sportivo per animare la nostra città e il territorio per tutto l’anno. Un evento che segue il Carnevale, l’arrivo della Tirreno-Adriatico, oltre ad eventi sportivi legati al centenario e non solo“.

“Da sempre e ovunque luoghi di incontro e di scambio – osserva Agostino Ottaviani, presidente provinciale Fiva Grosseto –, i mercati all’aperto, che siano rionali, settimanali, straordinari, sono luoghi colorati e animati che conservano le tradizioni e le eccellenze gastronomiche di ogni territorio, compreso il nostro, e pertanto vanno tutelati e valorizzati“.

Follonica sarà la seconda tappa del tour di quest’anno dell’inimitabile mercato europeo della Fiva Confcommercio.

“E’ tutto pronto per l’undicesima edizione di Piazze d’Europa, una tappa a cui teniamo tantissimo e che è diventata irrinunciabile anche per noi – commenta Giacomo Errico, presidente di Fiva Confcommercio -. La pandemia è davvero alle spalle, e in questi mesi abbiamo lavorato molto per rinnovare l’organico, che con il Covid aveva subito perdite importanti. Contiamo di presentare una squadra di operatori quanto mai colorata ed originale, degna dell’accoglienza sempre calorosa di Follonica. Qualche anticipazione si trova già sui nostri social, ma non vogliamo rovinarvi la sorpresa e vi diamo appuntamento al mercato”.