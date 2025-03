“U-Mani”: al Teatro Fonderia Leopolda un viaggio epico tra fantasia e realtà

Table of Contents

Follonica (Grosseto). Uno spettacolo che mescola teatro, cinema e micro-manipolazioni: “U-Mani” nasce da un’idea di Annarita Colucci, con la regia di Roberto Andolfi, e porta sul palco del Teatro Fonderia Leopolda di Follonica, domenica 16 marzo, alle 17, la storia di Clara, le cui avventure sono riprese dal vivo e montate in tempo reale davanti agli occhi degli spettatori.

Con il sostegno della compagnia Dracma Déjà Donné, del Teatro Biblioteca Quarticciolo e con il contributo del Fondo unico per lo spettacolo-Ministero della Cultura, “U-mani” è un viaggio epico che condurrà la protagonista attraverso città, deserti e oceani, grazie anche alla bravura di Annarita Colucci, Dario Carbone, Valeria D’Angelo, Anton De Guglielmo e Michele Galella.

Lo spettacolo

Lo spettacolo, adatto a un pubblico dai sei anni in su, racconta il viaggio di Clara, la protagonista, che prima di andare a scuola sottrae dalla credenza un paio di caramelle al limone e durante le lezioni disegna animaletti, faticando però a comprendere il mondo che la circonda. L’universo dei suoi genitori, della nonna, dei maestri a scuola e di tutti gli adulti, sia simpatici che antipatici, le appare imperscrutabile e allo stesso tempo incapace di capirla, così un giorno, mentre guarda il suo programma preferito, la tv si rompe e Clara è costretta a guardare il panorama dalla finestra e a fare amicizia con un gabbiano parlante: ed è così che la vera avventura, quella che aveva sempre sognato, avrà inizio. Con una missione di vitale importanza: salvare la Luna e restituirle il sorriso. Un viaggio vertiginoso, che la porterà negli oceani più profondi, nei deserti più aridi e nelle caverne più buie, fino a scoprire che con la semplice forza della sua immaginazione può cambiare tutto e concepire un mondo nuovo.

Prima dello spettacolo

Dalle 15.15 il Teatro Fonderia Leopolda aprirà le sue porte per accogliere i bambini e le famiglie che potranno prendere parte ai laboratori gratuiti proposti dalla libreria “AltriMondi” e partecipare alla merenda offerta dal teatro. Il costo del biglietto per assistere agli spettacoli è di 5 euro; i biglietti possono essere acquistati all’ufficio Iat di via Roma 49 (aperto dal martedì alla domenica, dalle 10 alle 12.30 e dalle 16.30 alle 19, tel. 0566.52012), online sul sito www.adarte.18tickets.it o il giorno dello spettacolo alla biglietteria del Teatro Fonderia Leopolda (apertura della biglietteria alle 16).

I partecipanti potranno anche ammirare la mostra “I volti” di Ilaria Costanzo: scatti che raccontano la stagione teatrale dedicate alle famiglie dello scorso anno.

I prossimi appuntamenti

Il calendario della stagione teatrale continua giovedì 20 marzo con lo spettacolo “Vicini di casa”, con Amanda Sandrelli, e il 12 aprile con “Forte e Chiara”, un memoir portato in scena da Chiara Francini.

Domenica 23 marzo, per la rassegna “Famiglie a teatro”, ci sarà lo spettacolo “Trashhhh!”, della compagnia Zero En Conducta, mentre la rassegna si concluderà domenica 6 aprile con “Kai nel cuore del blu”, del Teatro del Buratto.

Tutte le informazioni sugli spettacoli in calendario sono disponibili sul sito http://www.teatrofonderialeopolda.it o https://www.adartespettacoli.it/teatrofonderialeopolda