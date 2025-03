Lavori in città: modifiche alle linee urbane ed extraurbane degli autobus

Grosseto. A Follonica, fino al 30 aprile, per consentire i lavori di manutenzione sulla rete fognaria in via Vespucci, le linee bus di Autolinee Toscane subiranno delle variazioni di percorso.

Linee extraurbane

Per le linee 29F, 30F, 31F, 37F, 44R, 46M e 49M tutte le corse in partenza dalla stazione di Follonica procedono per via Bicocchi, via Bassi, via Amendola, via Leopardi, dove riprendono il normale itinerario.

Linee urbane

La linea f1 dalla stazione di Follonica per via Amendola, via Leopardi, viale Europa, dove riprende il normale itinerario. La linea f2 dalla fermata di via Santini per via Golino e via Massetana, dove riprende il normale itinerario. La linea f3 da via De Gasperi per via Amendola, via Leopardi, via Golino, stazione di Follonica. Saranno pertanto soppresse le fermate con codice FQ353 di via Santini, FQ483 Matteotti Parco, FQ315 Zara Pinacoteca-Carducci Lungomare, FQ306 Repubblica Senzuno e FQ360 Repubblica Pineta.

