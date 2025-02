Piano delle opere pubbliche e bilancio di previsione: via libera del Consiglio comunale

Follonica (Grosseto). Approvati in Consiglio comunale, a Follonica, il Piano triennale delle opere pubbliche e il bilancio di previsione 2025/2027.

Il bilancio complessivo, al netto delle partite finanziarie e delle partite di giro, ammonta a 44.623.308,32 euro. Le spese correnti risultano pari a 35.970.710,57 euro, gli investimenti a 8.652.597,75 euro.

“E’ un bilancio con una parte cospicua di investimenti, per la precisione 8,65 milioni di euro di previsione, tenendo presente inoltre che, una volta approvato il rendiconto della gestione 2024, potremo integrare ulteriormente le risorse da destinare agli investimenti”, dichiarano il sindaco Matteo Buoncristiani e il vicesindaco e assessore al bilancio Danilo Baietti.

I numeri

Ecco alcuni numeri. Relativamente alle entrate, quelle di parte corrente ammontano a 37.302.132,27 euro, di cui 2.685.190,69 da trasferimenti, 9.585.941,53 da entrate extra tributarie e 25.031.000,05 da tributi. Per quanto riguarda queste ultime, 11 milioni di euro derivano dal gettito Imu.

Le entrate extra tributarie derivano per la maggior parte da entrate da gestione dei beni (3,98 milioni di euro), ossia canoni di concessione e fitti, utilizzo di locali comunali, ecc…; 94mila euro da vendita di beni (71mila euro dall’Acquedotto); 1,69 milioni di euro da proventi dalla vendita e dall’erogazione di servizi (parcometri 634mila euro, refezione 382mila euro, 69mila euro servizi cimiteriali, ecc); 300mila euro da dividendi (200mila euro da Farmacia comunale e 100mila euro da Acquedotto del Fiora); 1,8 milioni di euro da proventi derivanti dall’attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti, di cui 1,6 milioni di euro da sanzioni per violazioni al codice della strada.

“Le spese correnti – dichiarano sindaco e vicesindaco – riguarderanno principalmente lo sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente, sociale, istruzione e diritto allo studio, servizi istituzionali, ordine pubblico e sicurezza, cultura, trasporti e diritto alla mobilità. Per quanto riguarda le spese d’investimento pari a 8,65 milioni di euro, le voci più rilevanti sono quelle per sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente (4,78 milioni di euro), viabilità e infrastrutture stradali (1,36 milioni di euro), poi istruzione e diritto allo studio (825mila euro)”.

Tra le opere più attese e rilevanti previste per l’annualità 2025, i lavori di messa in sicurezza idraulica del sottopasso di via Leopardi” (610mila euro), i lavori di sistemazione della strada di collegamento tra via dell’Agricoltura e via dell’Industria (250mila euro), inseriti nel Piano delle opere pubbliche, anch’esso approvato dal Consiglio comunale.

“Oltre a queste opere – spiega l’assessore ai lavori pubblici Giorgio Poggetti –, rientrano nello strumento di programmazione, sempre per il 2025, anche la manutenzione straordinaria degli esterni del Casello idraulico (120mila euro), l’intervento sui due appartamenti della Casa Gobba (130mila euro), la progettazione per la riqualificazione di piazza Don Ugo Salti e di corso Carducci (60mila euro), l’intervento sull’arenile (400mila euro stanziati dalla Regione e 100mila euro)”.

Nel bilancio è stato inserito anche l’acquisto degli arredi, per 250mila euro, per il nuovo polo 0-6, al fine di poter permettere il pieno e immediato utilizzo della struttura scolastica al termine dei lavori.