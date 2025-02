Verde pubblico, il Comune investe 70mila euro: tutti gli interventi previsti

Follonica (Grosseto). Inizia una nuova stagione per il verde pubblico di Follonica.

“Abbiamo iniziato – dichiara il vicesindaco e assessore con delega al verde, Danilo Baietti – i lavori straordinari per sistemare alcune situazioni aperte in città. Tanti sono gli interventi, già iniziati e in programma, che saranno conclusi nel giro di alcune settimane. L’obiettivo è intervenire prima della primavera perché è il periodo più indicato e anche per prepararsi alla bella stagione nel migliore dei modi, sia per quanto riguarda parchi, giardini, la passeggiata, che i cortili delle scuole”.

Gli interventi

Quello più corposo riguarderà la messa in sicurezza e la messa a dimora di nuove piante che andranno a sostituire quelle perse (che sono circa venticinque) negli ultimi mesi. Questo avverrà sia nella pineta di Ponente, sia su lungomare Italia (con la messa a dimora di una quarantina tra pini, lecci, frassini nel parco e platani sul lungomare). Al via anche la rimonda del secco (cioè una potatura che consiste nell’eliminazione dei rami secchi, malati o morenti di una pianta) e la messa in sicurezza degli alberi nella pineta di Levante – soprattutto quelli che si trovano in corrispondenza dei percorsi pedonali e delle aree gioco per i bambini.

Saranno pulite due aree dell’ex Ilva, dove si registrano problemi di decoro: precisamente Bottaccio e Orto del Granduca.

Massima attenzione anche ai giardini scolastici, con interventi di messa in sicurezza con riporto del terreno e rigenerazione dei prati, così da rendere migliore la permanenza dei bambini e del personale scolastico negli spazi aperti delle scuole. Saranno inoltre rimosse piante spinose e grasse nate spontaneamente in vari punti della città, per esempio nella pineta di Ponente, alle Corti nuove.

E’ in corso infine un intervento di potatura di un’ottantina di piante di melograno in via Amendola, intervento necessario anche per garantire sicurezza, visto che le piante stesse creavano in quel punto una sorta di barriera. In totale, interventi per circa 70mila euro.