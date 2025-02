Carnevale e fuochi d’artificio: occhio ai divieti e alle modifiche al traffico

Follonica (Grosseto). In occasione della giornata del Carnevale 2025 di sabato 22 febbraio a Follonica, che si terrà dalle 16.30 e che si concluderà con i fuochi d’artificio di fronte a piazza a Mare al termine dei tre giri della sfilata e verso le 19.00-19.30, ecco le modifiche alla circolazione che riguardano il circuito della manifestazione (ordinanze n°29 del 27 gennaio 2025, n°6 del 14 febbraio 2025 e ordinanza n°58 del 17 febbraio 2025).

I divieti e le modifiche al traffico

Di seguito sono indicati i divieti di circolazione e le zone oggetto di modifica al traffico.

Divieto di transito e sosta con rimozione coatta a partire dalle 7.30 fino alle 24.00 e comunque fino al termine della manifestazione e delle attività di pulizia delle strade, nelle vie e piazze di seguito indicate:

via Albereta;

lungomare Carducci;

via Gorizia;

via Giacomelli nel tratto compreso fra l’intersezione con via Gorizia fino all’intersezione con viale Carducci;

via Bicocchi, dal civico 1 all’intersezione con via Albereta;

piazza XXV Aprile;

via della Repubblica, nel tratto compreso fra l’area di sosta della ex cartiera e via Vespucci;

nell’area ex Ilva, nel parcheggio sul retro del palazzo comunale;

Divieto di transito dalle 7.30 fino alle 24.00 e comunque fino al termine della manifestazione su via Fratti, nel tratto compreso tra via Marconi e via Zara.

Divieto di transito e sosta con rimozione coatta a partire dalle 7.30 fino alle 24.00 e comunque fino al termine della manifestazione, al fine di consentire l’allestimento dei banchi della fiera di Carnevale, nelle seguenti vie e piazze:

via Zara;

piazza Guerrazzi, nel tratto compreso tra il P.C. n°2404 e viale Carducci;

area adiacente a via Zara/piazza XXV Aprile/piazza Guerrazzi (area giostra).

Divieto di transito dalle 9.30, per il tempo necessario al passaggio dei carri allegorici in andata e ritorno al termine della sfilata, su via dell’Industria, via Massetana, via Roma, via Bicocchi.

Divieto di transito dalle 7.30 fino alle 24.00 e comunque fino al termine della manifestazione e delle attività di pulizia delle strade, nelle vie di seguito indicate:

via Trieste;

via Giacomelli, nel tratto compreso tra via Albereta e via Gorizia;

via Fiume;

via Trento;

via della Repubblica, nel tratto compreso fra via Vespucci e via Bicocchi n.1;

parcheggio antistante all’ex cartiera con ingresso/uscita su via Bicocchi n.1;

via Bicocchi, nel tratto compreso tra via Albereta e via Roma;

via Amorotti;

via Parri.

Divieto di sosta con rimozione coatta dalle 8.00 fino alle 24.00 in via dell’Industria, nel tratto compreso fra via del Sugheraio e via dell’Agricoltura, in via dell’Elettronica e in via del Turismo, nel tratto compreso fra via dell’Edilizia e il civico 345, con interruzione della circolazione nei soli momenti di uscita e ingresso dei carri allegorici dai rispettivi capannoni.

Divieto di accesso al tratto dell’arenile compreso tra il torrente Pietraia e il Piccolo Mondo a persone e mezzi, ad eccezione degli autorizzati, dalle 16.30 alle 19.30. La stessa area è sottoposta al medesimo divieto di accesso per il tempo necessario alla preparazione e durante lo svolgimento dell’evento pirotecnico.

Inoltre, sono aperti al transito e alla sosta tutta via Eleonora Baldi e il nuovo parcheggio temporaneo nell’area del Parco Centrale posto all’interno della suindicata via, dalle 8.00 alle 24.00 del 22 febbraio.

Le suddette limitazioni sono valide per tutti i veicoli, compresi quelli al servizio delle persone disabili, munite di apposito contrassegno.