Di nuovo in funzione i parcometri nella zona blu: i nuovi modelli hanno lo schermo touch

Follonica (Grosseto). I lavori di sostituzione dei 40 parcometri del Comune di Follonica stanno procedendo e si stanno ultimando le fasi di messa a punto, con il rinnovo di 20 parcometri e il nuovo posizionamento degli altri 20.

I nuovi modelli di parcometro sono ancor più digitali e con lo schermo touch, che serve, per esempio, ad apporre la targa del proprio veicolo in fase di pagamento della sosta, al fine di garantire la corretta emissione del ticket da esporre sul cruscotto. E’ possibile anche pagare con carta di credito in modalità touch.

Per gli altri 20 parcometri, invece, nulla è cambiato nelle modalità e quindi nessun inserimento di targa è necessario.

Resta ancora attivo, per tutti i parcometri e per tutta la zona blu, il pagamento con l’App EasyPark.

Per informazioni, contattare l’Urp del Comune di Follonica ai numeri 0566.59256 o 0566.59284.