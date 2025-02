Farmacie comunali: nominato il nuovo Consiglio di amministrazione

Follonica (Grosseto). Nominato dal sindaco Matteo Buoncristiani il nuovo Consiglio di amministrazione delle farmacie comunali di Follonica: presidente è Marika Saracco (psicologa, 31 anni), vicepresidente Giacomo Di Giacinto (impiegato bancario, 38 anni) e consigliere Maddalena Colicci (dirigente medico specializzata in cardiologia). Sono stati nominati oggi e ricevuti in Comune dal primo cittadino.

“Auguro buon lavoro al nuovo Cda delle farmacie comunali, ringraziando i predecessori Nadia Lecci e Giorgio Nobili per il lavoro svolto in questi anni e per la disponibilità dimostrata – dichiara il sindaco -. E’ un Cda giovane, motivato e pronto a questa nuova sfida. Alla guida una giovane donna, Marika Saracco, che lavora nel sociale e come libera professionista, mentre vice è un giovane, Giacomo Di Giacinto, con esperienza quindicennale nel settore bancario. Infine la dottoressa Colicci, medico stimato, con esperienza nell’attività di ricerca ed esperta di medicina di genere. Lavoreranno con la direttrice di Afm Paola Fedeli, il responsabile amministrativo Marco Francardi e tutti i farmacisti, formando una grande squadra”.

L’Azienda farmaceutica comunale di Follonica nasce nel 1975 come azienda municipalizzata del Comune. La prima sede storica è quella di via Litoranea, poi è nata quella di Cassarello.