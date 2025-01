Sostituzione dei parcometri, sosta gratuita nella zona blu: ecco quando

Follonica (Grosseto). Il Comune di Follonica, al fine di poter effettuare la sostituzione di una parte dei parcometri comunali con nuove macchine, informa tutti i cittadini che, da lunedì 3 febbraio a domenica 16 febbraio (compresi), la sosta nella zona blu sarà gratuita per tutti .

Di fatto, i parcometri saranno posti fuori servizio e non sarà possibile inserire le monete o pagare con la carta di credito, ed anche la App Easy Park resterà inattiva fino a domenica 16 febbraio compresa.

Da lunedì 17 febbraio tutto sarà ripristinato, con una parte dei parcometri rinnovati, e anche la App potrà di nuovo essere utilizzata.

Abbonamenti

I cittadini che in questo momento hanno in corso di validità un abbonamento per la zona parcometro (solitamente mensile) con scadenza nel periodo di interruzione dei parcometri, sono invitati a recarsi agli sportelli dell’Urp del Comune di Follonica al fine di procedere alla proroga.

Il Comune sottolinea che la proroga, affinchè nessuno incorra in sanzioni, può essere effettuata soltanto dall’Urp.