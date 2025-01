Il Comune celebra la Giornata della Memoria: il programma

Follonica (Grosseto). Il Comune di Follonica celebra la Giornata della Memoria, insieme all’Anpi e a tutta la città, lunedì 27 gennaio, commemorando con una corona di fiori gli internati militari follonichesi, ovvero coloro che furono imprigionati e deportati per essersi rifiutati di aderire al fascismo, i cui nomi sono riportati sulla targa posta sulla facciata del Comune, per non dimenticare quello che ha rappresentato uno dei tratti più dolorosi della storia, che ha segnato la crescita cittadina come individui e come collettività.

Alla commemorazione interverranno il sindaco di Follonica, Matteo Buoncristiani, la responsabile progetti scuola dell’Anpi sezione “V. Ranieri” di Follonica e la direttrice dell’Isgrec (Istituto storico grossetano della Resistenza e dell’Età Contemporanea) Ilaria Cansella.