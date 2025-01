Carnevale di Follonica, principio di incendio ad uno dei capannoni

Follonica (Gr) – Incidente in uno dei capannoni della zona industriale di Follonica, dove sono al lavoro i volontari per la realizzazione dei carri allegorici del Carnevale: questo pomeriggio infatti è stato registrato un principio di incendio, fortunatamente senza feriti.

Per cause in corso di accertamento, durante le lavorazioni di allestimento di un carro allegorico, si è sviluppato un incendio. La squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Follonica, tramite l’utilizzo degli autoprotettori ad aria e delle manichette, è penetrata all’interno del capannone dove era situato il carro ed ha provveduto ad estinguere le fiamme evitando che le stesse si propagassero a tutta la struttura. Il rapido intervento della squadra ha permesso che le fiamme non compromettessero la stabilità della copertura.

Sul posto è intervenuto anche un funzionario tecnico in servizio di guardia per le dovute verifiche di stabilità della struttura, che non è stata ritenuta inagibile. Oltre a personale dei Vigili del Fuoco, presenti anche Carabinieri e Polizia municipale di Follonica.