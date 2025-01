Ex depuratore: il Comune apporta delle modifiche ai lavori per il parcheggio

Follonica (Grosseto). Stanno per iniziare i lavori per la rimozione di alcune piante nell’area del parcheggio dell’ex depuratore di Follonica, già oggetto di cantiere.

Alcuni alberi e siepi, come da progetto lasciato dalla precedente amministrazione comunale, saranno rimossi per motivi di sicurezza e di incompatibilità ambientale. Al contempo, il Comune fa sapere che sono in corso le valutazioni per preservare parte del verde e per mettere a dimora nuove piante, in modo da mantenere alcune caratteristiche della zona che meritano di essere tutelate, anche in considerazione della posizione strategica dell’area, collegamento con il centro cittadino e passaggio nel cuore dell’ex Ilva.

“L’argomento – dichiara l’assessore ai lavori pubblici Giorgio Poggetti – è stato affrontato anche in sede di ‘Urban Center’ e l’obiettivo è andare a valorizzare alcuni aspetti che il progetto iniziale non prevedeva, definendo delle migliorie, soprattutto a livello di verde, che inizialmente a nostro parere era stato un po’ sacrificato”.