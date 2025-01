Utilizzare pc o smartphone, navigare sul web e sui social: al via il corso gratuito

Follonica (Grosseto). Il Punto digitale facile di Follonica, un’iniziativa della cooperativa Arcobaleno realizzata con il supporto della Regione Toscana e il patrocinio del Comune di Follonica, continua a promuovere l’inclusione digitale con un nuovo corso gratuito dedicato a chi vuole avvicinarsi al mondo tecnologico.

Il corso

Il percorso formativo, pensato per rendere la tecnologia accessibile a tutti, offre l’opportunità di imparare a utilizzare dispositivi come personal computer, tablet e smartphone, navigare su internet in sicurezza, gestire la propria e-mail e utilizzare i social network in modo consapevole e responsabile.

L’evento inaugurale si terrà martedì 14 gennaio, con un Open Day, dalle 15 alle 16.30, nella sede di via Roma 119/A a Follonica. Durante l’incontro, sarà possibile conoscere i dettagli del corso e scoprire i tanti servizi offerti dal Punto digitale facile, che si pone come punto di riferimento per chi desidera acquisire maggiore autonomia nell’uso delle tecnologie.

Gli orari del Punto digitale facile

Il Punto Digitale Facile è aperto al pubblico in due sedi: in via Roma 119/A, con orari dal lunedì al venerdì, e in via della Pace 18, dove è possibile ricevere supporto ogni giovedì mattina. Per informazioni sul corso o per fissare un appuntamento, è possibile contattare il numero 393.400.3412.

Per ulteriori dettagli sulle attività e progetti legati alle competenze digitali, è disponibile il sito ufficiale della Regione Toscana: regione.toscana.it/competenzedigitali.