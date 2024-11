Una nuova dirigente responsabile del settore finanziario: il benvenuto del sindaco

Follonica (Grosseto). Il sindaco di Follonica Matteo Buoncristiani, dà il benvenuto alla nuova dirigente responsabile del settore 2 finanziario, la dottoressa Giovanna Gregucci.

“Ho il piacere di dare il benvenuto nel Comune di Follonica alla nostra nuova dirigente responsabile del settore 2 finanziario, Giovanna Gregucci – dichiara Buoncristiani -. Ha un’esperienza pluriventennale come funzionario responsabile nei settori finanziario, tributi e personale in vari Comuni e in alcune Unioni di Comuni. Ha rivestito anche funzioni di vicesegretario comunale. Collabora con Anci in materia di bilancio e contabilità nelle attività di supporto ai piccoli Enti. A lei e all’ufficio auguro buon lavoro”.