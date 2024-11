In città ci sono due Punti dove il digitale è facile: ecco i servizi offerti

Follonica (Grosseto). In un’epoca in cui la tecnologia evolve rapidamente, la cooperativa Arcobaleno, con il supporto della Regione Toscana,e la partnership del Comune di Follonica, lo scorso 28 ottobre ha aperto il Punto digitale facile a Follonica, un servizio pensato per agevolare l’accesso e l’uso dei servizi digitali da parte di tutta la cittadinanza.

Situato in due sedi, il nuovo punto di supporto nasce come risorsa per chi desidera ricevere assistenza e formazione gratuita, offrendo un aiuto concreto a chi si sente poco a proprio agio con strumenti e servizi digitali.

L’inaugurazione ufficiale è prevista martedì 3 dicembre.

Il Punto digitale facile

Al Punto digitale facile chiunque potrà usufruire di supporto su misura per imparare a usare internet e la posta elettronica in modo consapevole e sicuro, attivare il proprio Spid, necessario per accedere ai servizi pubblici online, prenotare visite mediche o esami e gestire acquisti e resi online.

“In un mondo sempre più digitale, poter contare su un aiuto qualificato fa la differenza”, commenta Renzo Mariani, presidente della cooperativa Arcobaleno. L’iniziativa si propone di rispondere a una crescente esigenza di inclusione digitale e mira a fornire strumenti pratici per migliorare la vita quotidiana dei cittadini.

Le sedi di Follonica, in via Roma 119/A e via della Pace 18, offrono una postazione dedicata, dove gli utenti, seguiti dagli operatori, possono sperimentare direttamente le operazioni e familiarizzare con gli strumenti digitali. L’obiettivo è far sì che ogni utente acquisisca la sicurezza necessaria per utilizzare in autonomia i dispositivi e le applicazioni più comuni e fornire supporto per le più comuni pratiche amministrative digitali.

“Un bel servizio per chi ha incertezza con il mondo digitale – dichiara l’assessore alla digitalizzazione Eleonora Goti -. Oggi tutto è informatizzato e, se non riesci a stare al passo, puoi rischiare di rimanere escluso anche dalla fruizione di alcuni servizi, anche quelli legati alla sanità o al sociale. E quindi ben venga un punto, anzi due, dove i cittadini più adulti potranno andare e imparare a svolgere, proprio come i più giovani e digitali, le pratiche che li riguardano. D’altronde, adesso lo Spid è uno strumento fondamentale, così come lo è la posta elettronica, quindi incoraggio tutti coloro che si sentono meno pratici a prendere un appuntamento e usufruire di questo importante servizio gestito dalla cooperativa Arcobaleno”.

Gli orari

Il Punto digitale facile di Follonica è aperto in via Roma 119/A il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 8.30 alle 13.30 e il martedì dalle 14 alle 19, mentre in via della Pace 18 è aperto il giovedì dalle 9.30 alle 13.30. Per maggiori informazioni o per fissare un appuntamento è possibile chiamare il numero 393.4003412.

Per restare aggiornati sulle iniziative dedicate alle competenze digitali, è disponibile anche il sito ufficiale della Regione Toscana: regione.toscana.it/competenzedigitali.