Lavori di manutenzione in due parcheggi: attenzione ai divieti

Follonica (Grosseto). Programmati interventi a Follonica, nel corso delle mattine di giovedì 7 e venerdì 8 novembre, per la manutenzione di due parcheggi: il primo nell’area dell’ex Ilva, di fronte alla chiesa di San Leopoldo, e il secondo in via dei Pini.

Di conseguenza, il Comune di Follonica informa che, per le mattinate di giovedì 7 e venerdì 8 novembre, sarà in vigore il divieto di parcheggio nelle le due seguenti aree:

giovedì 7 novembre, dalle 8.30 a fine lavori, il divieto riguarderà il piccolo parcheggio nell’area dell’ex Ilva di fronte la chiesa di San Leopoldo per l’intervento di sistemazione di una breccia;

venerdì 8 novembre, dalle 8.00 fino alla fine dei lavori, il divieto riguarderà il parcheggio di via dei Pini, nei pressi del parco che durante l’estate ospita i giochi gonfiabili e le sagre dello sport.

“Si chiede la massima collaborazione – si legge in una nota del Comune -, seguendo i divieti apposti, al fine di liberare le due aree dai mezzi, cosicché i lavori possano iniziare agli orari stabiliti, in modo che gli interventi possano terminare a fine mattina”.