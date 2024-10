Incidente in città: scontro tra un’auto e un furgone, tre persone in ospedale

Follonica (Grosseto). Incidente stradale in via Litoranea, a Follonica.

Per cause in corso di accertamento, un’auto e un furgone si sono scontrati. Sul posto, sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento della città del golfo. All’arrivo dei pompieri, i passeggeri dei due veicoli, tre uomini in tutto, erano già usciti dai mezzi coinvolti nell’incidente.

All’arrivo del personale sanitario, i tre uomini hanno ricevuto le prime cure, poi sono stati trasportati all’ospedale di Grosseto. Quindi, i Vigili del Fuoco hanno provveduto a mettere in sicurezza i veicoli coinvolti nell’incidente.

Sul posto, oltre ai pompieri, è intervenuta la Polizia Municipale di Follonica per gli accertamenti del caso.