Contributo affitto, pubblicato il bando del Comune: come presentare la domanda

Follonica (Grosseto). Il Comune di Follonica informa in merito all’imminente apertura del bando per l’assegnazione dei contributi ad integrazione dei canoni di locazione per l’anno 2024, il cosiddetto contributo affitto.

La domanda di partecipazione deve essere presentata esclusivamente dalle ore 12.00 del 25 ottobre fino alle ore 23.59 del 25 novembre 2024. Eventuali domande di partecipazione al bando presentate decorsi i termini predetti non saranno valutate ai fini dell’inserimento in graduatoria.

La domanda deve essere firmata e compilata in ogni sua parte sul modulo appositamente predisposto, che sarà disponibile dal 25 ottobre per essere scaricato dal sito dal Comune di Follonica nella sezione “Ufficio Casa”, o ritirabile all’Ufficio Casa, in via Roma n. 47.

La domanda può essere presentata: