Primi quattro mesi di mandato, il sindaco traccia un bilancio: “Ecco le cose fatte e i progetti futuri”

Follonica (Grosseto). “Sono passati poco più di quattro mesi dalle elezioni e buona parte del lavoro è consistito nel prendere in mano la situazione, confrontando la fase di ascolto della campagna elettorale con la situazione interna all’ente, e quindi con gli atti, ma anche con il personale degli uffici. È giusto quindi che i cittadini sappiano come ci siamo mossi in questi cento giorni circa, sapendo che, superata la fase di mappatura, siamo adesso a quella della pianificazione di interventi immediati e di interventi futuri”.

A dichiararlo è il sindaco di Follonica, Matteo Buoncristiani.

“Per me – afferma il sindaco – una delle principali priorità è sicuramente quella relativa alla risoluzione della questione ippodromo, che è forse l’elemento fallimentare più evidente delle precedenti amministrazioni, insieme alla colonia marina, purtroppo da troppo tempo in stato di vergognoso abbandono. Nelle prossime settimane sarà portata in Consiglio comunale la variante urbanistica che permetterà di separare il destino delle foresterie dalla pista per le corse dei cavalli, la cui concessione rilasciata a Follonica Corse Cavalli è decaduta per gravi inadempienze. Ciò permetterà, in prospettiva, di poter riutilizzare una parte degli alloggi che, come promesso durante la campagna elettorale, una volta ristrutturati potranno essere destinati a dare una risposta alle esigenze abitative temporanee, come quelle per i lavoratori stagionali.

Altro aspetto particolarmente importante a cui mi sono dedicato è stato lo studio delle tre manifestazioni di interesse per la colonia marina presentate all’ente, ma mai neppure prese in considerazione in precedenza. E poi la Cittadella del Carnevale, che ormai viene promessa invano da oltre 10 anni. Dispiace constatare che ancora per questo progetto non ci sia stato neppure il bando di gara. Ebbene, stiamo valutando la fattibilità dell’operazione, senza escludere progettualità alternative.

Per quanto riguarda i rifiuti, abbiamo chiesto al gestore Sei Toscana di avanzare delle proposte di variazione del servizio di conferimento di rifiuti e di spazzamento. Questo per avere un servizio che garantisca maggiore decoro e maggiore funzionalità. È stato inoltre attivato un servizio di idro-pulizia settimanale di strade e piazze, per tutto il periodo estivo”.

“Con riferimento alle politiche abitative, grazie al contatto continuo con l’Edilizia provinciale grossetana – aggiunge Buoncristiani -, sono stati individuati ben 10 nuovi alloggi, uno dei quali in consegna tra poche settimane, che serviranno ad attenuare i gravi problemi legati all’emergenza abitative. 10 nuovi alloggi vuol dire che 10 famiglie avranno un tetto dignitoso sotto cui vivere. Inoltre, riuscendo a reperire risorse prevalentemente comunali, stiamo ultimando il bando per l’assegnazione dei contributi ad integrazione dei canoni di locazione, a sostegno delle famiglie meno abbienti, per rendere meno gravoso il costo del canone di affitto.

Massima attenzione alle questioni legate al depuratore. Stiamo monitorando i nuovi sistemi di abbattimento di odori e miasmi messi in campo con i tecnici competenti. Abbiamo seguito i controlli, avvenuti mediante verifiche visive e di funzionamento, sugli impianti di sollevamento dei sottopassaggi ferroviari, la pulizia delle griglie di diverse strade della zona industriale e dei sottopassi. Abbiamo avviato anche indagini per verificare la fattibilità di interventi risolutivi delle problematiche dei sottopassaggi, con priorità su quello di via Leopardi, affidando l’incarico professionale a una ditta esterna”.

“E poi la sicurezza – conclude il sindaco di Follonica -: siamo al lavoro per la definizione del regolamento di Polizia urbana, mai esistito finora, e per l’istituzione del Tavolo permanente sulla sicurezza, legalità e decoro urbano. In arrivo anche il regolamento per gli assistenti civici.

Per quanto riguarda la cultura, innanzitutto vorremmo riorganizzare il ‘Follonica Summer Nights’: è assurdo avere una manifestazione unica per quasi due settimane di fila, ad agosto tra l’altro, e non avere a giugno e a luglio eventi di rilievo. Pertanto cercheremo di spalmare la manifestazione anche in questi mesi, per rendere la nostra città più attrattiva, recuperare spazi dove effettuare spettacoli, che sono stati completamente dimenticati, e rendere più vivibile da tutti la città”.