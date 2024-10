Ottobre mese della prevenzione del tumore al seno: il Comune si illumina di rosa

Follonica (Grosseto). Il Comune di Follonica aderisce all’iniziativa “La Maremma si illumina di rosa“, promossa dall’associazione “Insieme in Rosa” Onlus, nata nel 2017 e dedicata alla sensibilizzazione della prevenzione nella lotta contro i tumori al seno, con la quale per tutto il mese di ottobre ha richiesto ai Comuni della Maremma di illuminare di rosa un monumento simbolo del proprio territorio, per sensibilizzare le donne sull’importanza della prevenzione nella lotta contro i tumori al seno.

L’amministrazione comunale patrocina l’iniziativa e ha scelto di illuminare, per l’intero mese di ottobre, il palazzo comunale, come simbolo della città.