Il Comune cerca un Responsabile protezione dati: come candidarsi

Follonica (Grosseto). Pubblicato sull’albo pretorio online del Comune di Follonica, il promo agosto scorso, l’avviso pubblico per la manifestazione di interesse per l’affidamento del servizio di Data Protection Officer – Dpo/Responsabile protezione dati, con il quale si intende attivare un’indagine conoscitiva in ordine all’interesse di soggetti operanti sul mercato ai fini dell’affidamento del servizio di supporto specialistico avente ad oggetto la figura professionale di Data Protection Officer (Dpo)/Responsabile protezione dati (Rpd), previsto all’articolo o37 del Gdpr, con scadenza al 10 agosto prossimo.

I requisiti richiesti

Il Comune di Follonica, di fatto, ricerca una figura professionale caratterizzata da competenze in campo informatico e giuridico, in ordine all’analisi di processi di attività inerenti il trattamento di dati personali e la valutazione del rischio di impatto privacy degli stessi trattamenti.

Compito principale richiesto al Dpo è l’attuazione dell’attività di sorveglianza sulla conformità al Gdpr dei trattamenti di dati personali effettuati dal ritolare, in specie dall’amministrazione affidante, mediante l’osservazione e la valutazione dei sistemi in uso – informativi e non – relativi alla gestione dei trattamenti stessi, affinché tale gestione avvenga nel rispetto delle normative sulla privacy europee e nazionali.

La durata del servizio oggetto di avviso pubblico è di tre anni: da agosto 2024 ad agosto 2027.

La procedura di affidamento prevede che gli operatori economici interessati dovranno manifestare il proprio interesse tramite il modulo di istanza di partecipazione/dichiarazione del possesso dei requisiti di partecipazione sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante.

L’istanza deve pervenire entro e non oltre il 10 agosto 2024 alle ore 23.59 mediante invio sulla piattaforma Start, utilizzando le apposite funzionalità disponibili all’indirizzo internet https://start.toscana.it; tutti i soggetti che manifesteranno interesse e in possesso dei requisiti indicati nell’avviso pubblico, riceveranno un invito a presentare un preventivo, attraverso la piattaforma telematica Start della Regione Toscana.

L’avviso è pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Follonica, all’Albo pretorio online e in “Amministrazione trasparente”.