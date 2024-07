Spiagge a misura di bambino: la Bandiera verde sventola ancora su Follonica

Follonica (Grosseto). Anche quest’anno Follonica si conferma tra le 155 spiagge (147 in Italia e 8 destinazioni internazionali) premiate con la Bandiera verde 2024, che certifica le spiagge a misura di bambino attraverso una ricerca effettuata da 2.949 pediatri italiani e stranieri che ogni anno individuano le località balneari più sicure per i bambini.

Italo Farnetani, professore universitario di pediatria, considerato il più famoso pediatra italiano, è l’ideatore dell’iniziativa e coordinatore della ricerca per l’assegnazione dei riconoscimenti.

I pediatri prendono in considerazione più parametri, basando la scelta soprattutto sull’idoneità ambientale per famiglie e bambini.

Quali sono gli elementi fondamentali che determinano se la spiaggia è Bandiera Vvrde? Il mare deve essere calmo e pulito, con l’acqua che non diventa subito troppo alta, bassa vicino alla riva con ingresso al mare digradante, sabbia per torri e castelli, assistenza di bagnini e salvataggio, bar nelle vicinanze per spuntini e per scaldare il biberon, spazi per cambiare il pannolino e allattare.

“E’ una conferma per la nostra città – afferma l’assessore Stefano Boscaglia, con delega al turismo – che si certifica come località a misura di bambino e rappresenta una meta turistica adatta alle famiglie, sicura per i più piccoli, che possono giocare, divertirsi in sicurezza e vivere una vacanza serenamente. D’altronde, la caratteristica fondamentale del nostro golfo è proprio la sicurezza in acqua, il mare che si alza con lentezza e la completa assenza di correnti e buche: e questo non può che tranquillizzare i genitori, me per primo, e rendere la nostra città molto gettonata dalle famiglie, perché la vacanza al mare dei bambini deve essere un modo per divertirsi, per stare all’aria aperta e giocare insieme ai genitori”.