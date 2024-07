“Nautibus”, Goti: “Nessun annullamento, il servizio partirà il primo agosto”

Follonica (Grosseto). “Nessun annullamento del servizio ‘Nautibus’, che invece partirà il primo agosto“: l’assessore alla mobilità del Comune di Follonica, Eleonora Goti, replica all’opposizione sul servizio di trasporto estivo.

“Autolinee Toscane Spa ha formalizzato la proposta 2024 al protocollo del Comune di Follonica pochi giorni prima delle elezioni dell’8 e 9 giugno, in piena campagna elettorale e, subito dopo la nomina di assessore e la delega specifica che ho ricevuto dal sindaco Buoncristiani, uno dei primi input che ho dato all’ufficio è stato proprio quello di confermare il servizio per questa estate, compatibilmente con le tempistiche di attivazione necessarie agli uffici, ovviamente – termina Goti –. E quindi la navetta, che garantirà collegamenti quotidiani tra i posteggi localizzati agli ingressi della città e il centro, sarà attiva dal primo agosto. A breve faremo una comunicazione specifica per definire i dettagli”.