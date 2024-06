Elezioni europee e amministrative: tutte le informazioni sul ritiro delle tessere e sui dati on line

Follonica (Grosseto). L’amministrazione comunale invita gli elettori del Comune di Follonica a controllare la propria tessera elettorale per verificarne la validità (e gli spazi disponibili); qualora sia necessario il rilascio di un duplicato o di una nuova tessera, è necessario presentarsi immediatamente, senza aspettare i giorni delle elezioni, all’ufficio preposto, per evitare disagi e lunghe attese.

L’ufficio preposto al rilascio è al piano terra del palazzo comunale (inlargo Cavallotti n. 1) ed è aperto al pubblico dalle 10.00 alle 12.30.

Il rilascio della nuova tessera non ha costi e avviene immediatamente, previa esibizione della vecchia tessera elettorale e di un documento di identità valido.

L’ufficio elettorale, inoltre, da venerdì 7 giugno è disponibile per il rilascio del duplicato delle tessere elettorali (per smarrimento, deterioramento, termine degli spazi), oppure per l’effettuazione delle annotazioni per la variazione di indirizzo (da applicare sulla tessera elettorale) anche nei seguenti giorni, con apertura più lunga:

venerdì 7 giugno dalle 9.00 alle 18.00 (orario continuato);

sabato 8 giugno (giorno delle elezioni) dalle 9 alle 23 (orario continuato);

domenica 9 giugno (giorno delle elezioni) dalle 7 alle 23, orario continuato

L’ufficio effettuerà un’apertura pomeridiana eccezionale anche mercoledì 5 giugno, dalle 14.00 alle 18.00.

Aggiornamenti on line

Come ogni anno, è già accessibile uno spazio on line, nella rete civica www.comune.follonica.gr.it, dedicato alla tornata elettorale, nella home in basso tra gli “argomenti in evidenza”.

Le percentuali dei votanti, parziali e definitive, e i risultati dello spoglio saranno pubblicati in tempo reale.

E’ possibile anche consultare i dati delle precedenti mandate elettorali al seguente link: https://www.archiviocomunefollonica.it/gli_uffici/elettorale/default.php

Per informazioni: tel. 0566.59012 ; 0566.59271; e-mail elettorale@comune.follonica.gr.it.

Operazioni di voto e spoglio

Le operazioni di voto si svolgeranno sabato 8 giugno, dalle 15.00 alle 23.00, domenica 9 giugno, dalle 7.00 alle 23.00. Le operazioni di spoglio delle schede iniziano subito dopo la chiusura delle votazioni.