Emergenza abitativa: il Comune cerca abitazioni o camere in strutture ricettive

Follonica (Grosseto). E’ stato pubblicato dal Comune di Follonica l’avviso per raccogliere le manifestazioni di interesse da parte di privati per la messa a disposizione di alloggi privati (con contratto di locazione) o di camere in strutture ricettive (previa convenzione) da destinare all’emergenza abitativa, per far fronte ed esigenze urgenti legate a gravi forme di disagio sociale ed economico, per nuclei familiari ed utenti che si trovano nell’oggettiva impossibilità di accedere autonomamente al mercato delle locazioni.

Le manifestazioni di interesse, redatte utilizzando il modello, complete della documentazione richiesta, dovranno pervenire esclusivamente tramite Pec all’indirizzo follonica@postacert.toscana.it entro la data del primo luglio 2024.

Le singole proposte avanzate in sede di manifestazione di interesse saranno valutate in base alla rispondenza alle finalità generali e specifiche delle situazioni di emergenza abitativa (caratteristiche dell’alloggio della camera, ampiezza, ubicazione, canone locativo proposto).

I privati proprietari di alloggi dovranno impegnarsi a stipulare con l’amministrazione comunale un contratto di locazione, nella consapevolezza che l’immobile sarà concesso in utilizzo dall’Ente a nuclei familiari in stato di necessità e che i soggetti assegnatari potranno variare nel corso della vigenza del contratto, sulla base delle decisioni assunte dall’Ente.

Il contratto di locazione dovrà prevedere un canone concordato rientrante nel vigente accordo territoriale.

I privati titolari di strutture ricettive dovranno impegnarsi a stipulare con l’amministrazione Comunale una convenzione per la messa a disposizione di una o più camere, definendo la durata massima dell’ utilizzo, le modalità dello stesso e il costo riservato all’Ente.

Per visionare l’avviso e scaricare la modulistica, consultare il link www.comune.follonica.gr.it o contattare Walter Bucci, dei servizi socioeducativi, all’indirizzo e-mail wbucci@comune.follonica.gr.it o al numero di telefono 0566.59016.