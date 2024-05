Attività sportive e motorie all’aperto: il Comune non fa pagare il suolo pubblico alle società

Follonica (Grosseto). Il Comune di Follonica (delibera 155/24) ha autorizzato lo svolgimento di attività sportive e motorie all’aperto, anche in aree pubbliche, senza pagamento del suolo pubblico.

Le realtà associative e sportive interessate devono inviare, tramite specifica modulistica (al link www.comune.follonica.gr.it) una comunicazione di inizio di attività sportiva e motoria in cui individuano l’area interessata, giorni ed orari ed attività e in cui si impegnano contestualmente al rispetto delle prescrizioni indicate nella delibera.

Gli operatori dello sport interessati (associazioni e società sportive, titolari di palestre) devono inviare la comunicazione formale al settore Sport tramite Pec, all’indirizzo follonica@postacert.toscana.it, oppure e-mail, all’indirizzo acaturelli@comune.follonica.gr.it, utilizzando il modello predisposto compilato in tutte le sue parti e il progetto di attività sportiva che si intende realizzare all’ aperto.