Lavori a Senzuno: il 31 maggio chiuderà il cantiere in via della Repubblica

Follonica (Grosseto). Termineranno entro il 31 maggio, come da programma, i lavori in via della Repubblica, nel quartiere Senzuno, a Follonica, per riprendere a settembre, in accordo con i residenti.

Gli interventi sono stati avviati ad inizio marzo, con la chiusura della strada dall’incrocio con via Vespucci fino a quello con via Livorno. Dal primo giugno via della Repubblica sarà liberata e i commercianti potranno montare i gazebo.

Nei primi giorni di giugno verranno inoltre portati a completamento gli interventi in via Goito, via Solferino e via San Martino. Entro maggio verrà liberata dal cantiere anche via Palermo. Dopo l’estate i lavori riprenderanno con il completamento di via della Repubblica, proseguendo con le altre vie.

Il Comune ricorda che il progetto è stato finanziato grazie ad un bando per la rigenerazione urbana (fondi Pnrr), per un importo di 5 milioni di euro.

I lavori preparatori alla realizzazione sono iniziati a partire da aprile 2021 (progetto di fattibilità), il progetto del primo stralcio di interventi è stato presentato nell’aprile 2022, mentre il primo gennaio 2023 sono stati avviati i lavori. Nell’aprile 2023 è stato presentato il progetto del secondo stralcio e lo scorso ottobre è stato avviato il cantiere. Gli interventi riguardano le vie principali, come via della Repubblica e via Palermo, ed anche via Curtatone, Goito, San Martino, Solferino, Mentana, Firenze, Arezzo, Siena, Pisa e il largo Vespucci.