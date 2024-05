Verso le amministrative: PrimaVera Civica presenta i candidati al Consiglio comunale

Follonica (Grosseto). PrimaVera Civica presenta la sua squadra per le elezioni amministrative follonichesi dell’8 e del 9 giugno.

La lista, a sostegno del candidato sindaco Andrea Pecorini, incontra la cittadinanza sabato 11 maggio alle 18 al Sunny Hill Bar, in viale Italia a Follonica.

Otto candidate e otto candidati: «Un gruppo eterogeneo per età e professioni, ma tutte e tutti accomunati dall’amore per la nostra città – spiegano da PrimaVera Civica –. Un gruppo fatto di idee e passione, competenza e coraggio, pronto a dare il proprio contributo per costruire la Follonica del futuro al fianco di Andrea Pecorini e di tutta la coalizione di centrosinistra».

«Il nostro obiettivo? Rendere Follonica una città sempre più inclusiva, sostenibile, bella e moderna», continuano dalla lista, che rilancia lo slogan che aveva accompagnato Alessandro Ricciuti, assessore uscente e capolista di PrimaVeraCivica, durante le primarie di marzo: #follonicainsieme.

«Come detto in precedenza, più che uno slogan, “Follonica insieme” è un invito e una visione – afferma Ricciuti -: serve la partecipazione di ogni follonichese per far crescere la nostra città. Per questo siete tutte e tutti invitati all’evento di sabato, per confrontarci e per raccontarvi qualcosa in più di noi e del nostro progetto».