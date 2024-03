Al via i lavori a Senzuno: apertura del cantiere in via della Repubblica

Follonica (Grosseto). Sarebbero dovuti iniziare ieri, giovedì 21 marzo, i lavori per l’apertura del cantiere in via della Repubblica, nel quartiere Senzuno di Follonica. Per difficoltà sopraggiunte, il cantiere aprirà lunedì 25 marzo. La strada resterà chiusa dall’incrocio con via Vespucci fino a quello con via Livorno.

Le lavorazioni saranno interrotte prima dell’inizio della stagione estiva, a fine maggio, e nel frattempo è previsto il doppio senso provvisorio in via Palermo. Il cantiere riprenderà poi dopo l’estate. Durante i lavori via della Repubblica sarà garantito l’accesso pedonale alle attività ed alle abitazioni presenti, cercando di ridurre per quanto possibile i disagi per corrieri e fornitori.