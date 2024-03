Parco centrale: ecco il bando per la gestione del bar

Follonica (Grosseto). Il chiosco bar del Parco Centrale torna disponibile: il Comune di Follonica ha pubblicato un avviso per la concessione dell’immobile mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Per presentare la domanda c’è tempo fino al prossimo 18 aprile.

Il chiosco dovrà essere adibito alla vendita di alimenti e bevande e la concessione avrà la durata di tre anni, decorrenti dalla sottoscrizione della convenzione, e non potrà essere nè prorogata, nè rinnovata. Il canone concessorio annuo non potrà essere inferiore a 5.644,80 euro.

Tutta la documentazione è disponibile sull’Albo pretorio del Comune di Follonica e nella sezione “bandi di gara” del sito web del Comune di Follonica. La domanda, completa della relativa documentazione, dovrà pervenire in busta chiusa e sigillata con ceralacca o mediante materiale plastico come striscia incollata, all’indirizzo “Comune di Follonica – ufficio Protocollo – Largo Cavallotti, 1 – 58022 Follonica (GR”), mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o consegna a mano all’ufficio Protocollo nei seguenti giorni ed orari: dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 12.30, martedì e giovedì pomeriggio dalle 15.30 alle 17, entro e non oltre le 12.30 del 18 aprile.

Il gestore, tra le varie mansioni, dovrà anche provvedere all’apertura quotidiana, alla gestione e alla manutenzione ordinaria dei servizi igienici presenti e alla consegna dei kit per la raccolta differenziata ai venditori ambulanti dei mercati settimanali.

Per informazioni è possibile contattare Sonia Galletti, dell’ufficio Patrimonio, all’indirizzo e-mail sgalletti@comune.follonica.gr.it o al numero 0566.59402. È onere dei partecipanti concordare la data per un sopralluogo da effettuare alla presenza di personale del Comune.