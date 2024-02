Canone mezzi pubblicitari, contatori acqua e affissioni: modifiche ai servizi del Comune

Follonica (Grosseto). Il Comune di Follonica annuncia delle modifiche al servizio del canone mezzi pubblicitari, dei contatori dell’acqua e del servizio affissioni. A partire da domani, 1° marzo, il servizio verrà svolto da una società esterna, la Ica.

I servizi da domani avranno, quindi, dei nuovi referenti. Per l’ufficio Affissioni locale sarà necessario scrivere a ica.follonica@icatributi.it oppure telefonare al 331.68050764. Per il servizio canone mezzi pubblicitari permanente sarà necessario scrivere a ced.follonica@icatributi.it oppure telefonare allo 0187.52281. Per il servizio lettura contatori Acqua la referente è Maria Grazia Schenone (schenone.m@icatributi.it).

Sarà premura dell’ufficio tributi del Comune di Follonica inoltrare direttamente alle società competenti eventuali comunicazioni che potranno essere ricevute nei primi mesi di transizione.