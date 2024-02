Europee e amministrative: le indicazioni per i cittadini dell’Unione Europea che vogliono votare

Follonica (Grosseto). Sabato 8 giugno, dalle 14 alle 22, e domenica 9 giugno, dalle ore 7 alle 23, si voterà per il rinnovo del Parlamento europeo e per l’elezione del sindaco e del nuovo Consiglio comunale del Comune di Follonica.

Oltre agli elettori italiani maggiorenni alla data del 9 giugno 2024, possono partecipare alle due consultazioni elettorali anche i cittadini degli altri Paesi membri dell’Unione Europea che presenteranno domanda di iscrizione nelle liste elettorali aggiunte.

Con riferimento all’elezione del Parlamento europeo, i cittadini dell’Unione Europea residenti in Italia possono votare per i rappresentanti dell’Italia: in questo caso, la domanda di iscrizione nell’apposita lista elettorale aggiunta dovrà essere presentata entro l’11 marzo 2024.

Con riferimento alle elezioni amministrative che coinvolgeranno il Comune follonichese, i cittadini dell’Unione Europea residenti dovranno presentare domanda di iscrizione nella lista aggiunta per eleggere sindaco e Consiglio comunale entro il 30 aprile 2024.

Per l’iscrizione nelle liste elettorali aggiunte occorre possedere alcuni requisiti:

possesso della capacità elettorale con riferimento sia al Paese di origine che all’Italia;

età non inferiore ai diciotto anni;

registrazione nell’anagrafe della popolazione residente del Comune di Follonica;

presentazione della domanda entro e non oltre il giorno 11 marzo 2024 per le elezioni europee e entro il giorno 30 aprile 2024 per le elezioni amministrative.

Per le elezioni europee le domande vanno compilate sul modulo scaricabile dal link del Ministero dell’Interno https://dait.interno.gov.it/elezioni/documentazione/europee-2024-modulo-optanti , disponibile anche all’Urp.

Per le elezioni Amministrative il modulo è disponibile all’Urp.

La domanda può essere presentata con una delle seguenti modalità:

via e-mail all’indirizzo elettorale@comune.follonica.gr.it con copia di un documento di identità;

via posta certificata all’indirizzo follonica@postacert.toscana.it con copia di un documento di identità;

personalmente, all’Up, in largo Cavallotti n. 1, negli orari di apertura al pubblico;

è ammessa la consegna tramite terza persona allegando alla domanda la fotocopia di un documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità.

Esercizio del voto: il cittadino dell’Unione Europea, per essere ammesso al voto, deve esibire la tessera elettorale rilasciata dal Comune di Follonica e un documento di riconoscimento personale.

Urp – Orario di apertura al pubblico:

dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 12.45, il martedì e il giovedì anche dalle 15.30 alle 17.00.

Per informazioni: