La piazza di fronte al cancello dell’Ilva intitolata a Don Enzo Greco

Follonica (Grosseto). Dopo il maltempo dello scorso fine settimana, verrà recuperata sabato 17 febbraio, alle 11, l’intitolazione della piazza di fronte al cancello dell’Ilva di Follonica a Don Enzo Greco.

Don Enzo Greco

Nato il 14 agosto 1950 a Grosseto, lo storico parroco della chiesa di San Leopoldo ha sempre vissuto a Follonica, dopo essere entrato in seminario nel 1960 e aver proseguito gli studi negli istituti cittadini. Don Enzo si è laureato in teologia a Siena per poi diventare sacerdote nel 1974 e succedere nel 1981 a don Ugo Salti come parroco di San Leopoldo.

La richiesta di intitolazione è arrivata dall’associazione Don Enzo Greco presieduta da Albarosa Mazzoni. La piazza è stata scelta proprio per la vicinanza all’abitazione storica del parroco.

La decisione è stata presa nel corso del 2023, anno del centenario del Comune di Follonica. La volontà è stata quella di dedicare a personalità follonichesi di spicco alcuni luoghi della città.

Nel solco di questo progetto, sabato 24 febbraio, prima della partita di hockey, verrà intitolata ai “Campioni d’Europa 2006” la via che costeggia il palazzetto Armeni.