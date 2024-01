Follonica (Grosseto). «Quello di Follonica è un bilancio comunale in perfetta salute e che risulta essere in equilibrio tra i nuovi progetti e la gestione ordinaria» ha affermato questa mattina, venerdì 26 gennaio, l’assessore Francesco Ciompi, in occasione della seduta del Consiglio comunale. L’assessore ha infatti portato tra i punti all’ordine del giorno il bilancio di previsione 2024/2026 e il piano delle alienazioni e valorizzazioni.

Durante la seduta Ciompi ha illustrato i vari capitoli che compongono il bilancio. Tra questi la tassa di soggiorno della quale 350 mila euro sono stati impegnati in diversi interventi: 70 mila euro per il verde cittadino, 100 mila per l’arredo urbano, 50 per gli interventi in spiaggia e 80 mila per i lavori in via Petrini. Infine, 50 mila euro sono stati stanziati per la riqualificazione della piazza del Teatro Fonderia Leopolda.

Due capitoli importanti sono poi dedicati alla politica sociale e allo sport: «L’assistenza scolastica e i servizi dedicati alle persone con disabilità ha visto un importante aumento dei costi e, per scelta politica – ha affermato l’assessore –, abbiamo aumentato le risorse senza effettuare tagli. Continuiamo ad investire nello sport, mantenendo i capitoli di spesa già previsti negli anni precedenti e preparando i fondi per alcuni investimenti».

C’è poi la sezione dedicata all’Ilva, con tutti gli interventi di riqualificazione e rigenerazione previsti e programmati.

«Un capitolo importante è quello legato al personale del Comune – ha proseguito Ciompi –. Dopo l’importante piano delle assunzioni portato avanti in questi anni, stiamo portando avanti anche processi di valorizzazione del personale, con progressioni verticali ed economiche che da anni non si vedevano».

Infine, un lavoro è stato fatto anche sui fondi legati ai crediti di dubbia esigibilità: «Abbiamo lavorato a fondo con gli uffici che hanno svolto un ottimo servizio – ha concluso Ciompi –. Oggi riusciamo a liberare risorse grazie agli interventi di contrasto all’evasione fiscale, per noi un obiettivo sperato e raggiunto».