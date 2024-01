Approvato il Piano delle opere pubbliche: gli investimenti previsti

Follonica (Grosseto). In occasione della seduta del Consiglio comunale di Follonica di questa mattina, venerdì 26 gennaio, il vicesindaco e assessore ai lavori pubblici Andrea Pecorini ha illustrato e portato in votazione il Piano delle opere pubbliche 2024/2026. Durante il suo intervento Pecorini si è concentrato in modo particolare sul 2024, parlando di investimenti e risorse concrete per la città.

«Nel 2024 – ha affermato il vicesindaco – possiamo contare su investimenti certi per circa 7 milioni di euro. Risorse che danno il via a lavori molto importanti per la città e che riguardano la trasformazione di Follonica, come i progetti su Senzuno e sull’Ilva o come tutto il lavoro fatto sull’innovazione delle scuole, anche nell’ottica del nuovo polo scolastico da realizzare al Parco centrale, e che in questi mesi stiamo cercando di portare a conclusione. Si tratta di un Piano delle opere che riguarda ovviamente anche la rigenerazione dell’Ilva, che ci ha visto partecipare a una richiesta di finanziamento di fondi Fesr dove siamo arrivati primi».

Grazie al finanziamento Fesr è infatti possibile portare avanti un imponente lavoro di rigenerazione sull’Ilva. I primi cantieri che partiranno saranno quelli che interessano la Torre dell’orologio e la centralina elettrica, «luoghi dove verranno realizzati punti ristoro, una web radio, punti di aggregazione e un ostello giovanile» ha specificato Pecorini. Quest’anno il Comune affiderà la progettazione definitiva dell’Ilva, legata al progetto realizzato dallo studio di architetti NuvolaB, e seguirà poi la gara di appalto. Nella seconda metà del 2024, invece, inizieranno i lavori veri e propri. Gli interventi successivi, per step, riguarderanno la piazza dello sport e i vari spazi aperti, poi la casa dei lavoranti su via Roma e, infine, l’ex falegnameria, ovvero lo stabile che oggi ospita la scuola.

«Importanti interventi riguardano la risistemazione della zona retrostante il mercato coperto – ha affermato Pecorini –. Lì è previsto il rifacimento dei sottoservizi e dell’illuminazione. Un intervento, questo, che è stato previsto passando attraverso un mini processo partecipativo che ha interessato commercianti e residenti della zona».

Pecorini ha poi spiegato che quest’anno sono previsti interventi al parterre del Palagolfo, dopo i lavori al tetto della struttura, e ha fatto il punto sulle spiagge e sulla Ciclovia Tirrenica: «Questo è il terzo anno consecutivo che interveniamo in modo consistente per la difesa della costa. Per due anni Follonica si è aggiudicata circa mezzo milione di euro, ovvero un quinto di tutte le risorse regionali messe a disposizione della costa. Questo perché abbiamo lavorato in modo efficace e per questo motivo ringraziamo l’ufficio demanio del Comune. Infine – ha concluso Pecorini –, è doveroso ricordare il lavoro fatto anche insieme ai colleghi di Giunta per la Ciclovia Tirrenica. Quest’anno partirà, ed è già in affidamento la gara della Provincia, il lavoro per il tratto della ciclabile che da Follonica arriva fino a Capalbio. Si tratta di 800mila euro di finanziamenti arrivati dalla Regione Toscana. I lavori partiranno dalla zona nord per arrivare fino al centro. Nel Piano delle opere pubbliche sono inseriti due interventi non oggetto di finanziamento e che faranno da completamento ad alcuni tratti della pista».