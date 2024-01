Senzuno, il Comune incontra i residenti: ecco il crono-programma dei lavori

Follonica (Grosseto). Il quartiere Senzuno, a Follonica è interessato da un imponente progetto di riqualificazione che verrà ultimato entro il 2026 per una spesa complessiva di quasi 8 milioni di euro, di cui 1 milione 500mila euro provenienti dalle casse comunali.

In occasione dell’incontro di quartiere che si è tenuto ieri pomeriggio, mercoledì 24 gennaio, il sindaco Andrea Benini e l’architetto Jan De Clercq dello studio NuvolaB di Firenze hanno illustrato il progetto nel dettaglio, presentando anche il crono-programma degli interventi.

Tutto è partito ad aprile 2021, con la presentazione dello studio di fattibilità. L’anno seguente, ad aprile 2022, è stato presentato il progetto del primo stralcio di interventi e i lavori sono poi partiti ufficialmente il 1° gennaio 2023. Ad aprile 2023, invece, è stato presentato il progetto del secondo stralcio e lo scorso ottobre è stato aperto il cantiere.

I lavori

Le aree di intervento riguardano le vie principali, ovvero via della Repubblica e via Palermo, e tutte le vie caratteristiche di Senzuno: via Curtatone, via Goito, via San Martino, via Solferino, via Mentana, via Firenze, via Arezzo, via Siena e via Pisa, oltre al largo Vespucci. In queste vie, per quanto riguarda la pavimentazione, verrà impiegato del cemento bocciardato, con pietra gialla proveniente dalle cave della zona, in alternanza all’asfalto.

Da diversi mesi è stato aperto il cantiere in via Palermo e in alcune vie di accesso al mare. I lavori nella prima parte di via della Repubblica partiranno verso la metà di febbraio, per proseguire in via Goito, in via Solferino e in via San Martino, fino alla primavera di quest’anno. Questo stralcio terminerà prima dell’inizio della stagione estiva, a fine maggio, e prevedrà il doppio senso provvisorio in via Palermo. Il cantiere riprenderà poi dopo l’estate, nel tratto intermedio di via della Repubblica. Dopo il 2025 sarà invece la volta di via Vespucci. Durante i lavori via della Repubblica sarà resa pedonale, ma con la possibilità di accesso per corrieri e fornitori.

«Durante i lavori sappiamo che si possono creare disagi per residenti e commercianti, ma questo è necessario per arrivare al risultato finale che sarà ottimo – afferma il sindaco Andrea Benini –. Restituiremo alla città un quartiere nuovo, riqualificato e funzionale. Gli interventi sono stati pensati per dare il minor disagio possibile a tutte e tutti e ovviamente per non impattare sulla stagione estiva. Il progetto è stato studiato con cura, presentato pubblicamente più volte e modificato secondo le varie esigenze della cittadinanza».

«Il nostro interesse è sempre stato quello di non far calare questo progetto dall’alto – dichiara il vicesindaco Andrea Pecorini –, ma di creare qualcosa di condiviso con chi vive il quartiere tutti i giorni. Questo è un progetto che non solo riguarda Senzuno e i senzunesi, ma è un’opportunità per tutta la città; si tratta di un’opera di rigenerazione di un quartiere intero».