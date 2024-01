Patentino dell’ospitalità: i prossimi appuntamenti dell’iniziativa dedicata al turismo

Grosseto. Si terrà venerdì 26 gennaio il prossimo appuntamento online del Patentino dell’ospitalità rivolto alle operatrici e agli operatori turistici dell’Ambito Maremma Toscana Area Nord, che comprende i Comuni di Follonica, Castiglione della Pescaia, Gavorrano, Massa Marittima, Montieri, Monterotondo Marittimo, Scarlino e Roccastrada.

Gli incontro

Sarà un’edizione dedicata ai temi della comunicazione e dell’utilizzo degli strumenti dell’intelligenza artificiale per la progettazione e la narrazione dei prodotti turistici. Sono infatti queste le priorità emerse dell’indagine condotta tra ottobre e dicembre 2023, rivolta agli operatori turistici dell’Ambito, i cui risultati sono stati presentati a Roccatederighi lo scorso 17 gennaio. In un clima di fiducia, in cui il turismo viene percepito cautamente in crescita, le priorità degli operatori risultano essere le attività di marketing, promozione e comunicazione del territorio; l’ampliamento dei servizi offerti (con un occhio puntato l’aspetto della sostenibilità); il rafforzamento della partnership con gli altri operatori dell’Ambito. Il tutto nell’ottica di un miglioramento dell’offerta turistica e per la crescita dell’intero settore.

È partendo quindi da quanto rilevato, che sono stati organizzati i prossimi incontri del Patentino dell’ospitalità dell’Ambito Turistico Maremma Toscana Area Nord per il 2024.

Al primo appuntamento, dal titolo “Nuovi trend della comunicazione social nel settore turistico”, ne seguiranno altri due, il 31 gennaio e il 7 febbraio, relativi alle strategie di comunicazione integrata nell’Ambito, al media planning. Saranno presentati strumenti ed opportunità per gli operatori con un taglio pratico ed esperienziale. Si passerà poi al tema particolarmente innovativo dell’utilizzo degli strumenti di intelligenza artificiale per la progettazione e la narrazione dei prodotti turistici, per poi concludere l’edizione 2024 con un percorso dedicato a favorire l’aggregazione e il networking degli operatori e alla conoscenza delle eccellenze e dei punti di forza dell’Ambito, le cosiddette “gemme nascoste” della Maremma Nord.

«Il Patentino dell’ospitalità si sta rivelando sempre di più uno strumento di informazione, confronto e scambio di esperienze tra gli amministratori dell’Ambito turistico e gli operatori – spiega Alessandro Ricciuti, assessore al turismo del Comune di Follonica, capofila dell’Ambito turistico Maremma Toscana Area Nord – Nella nuova edizione di quest’anno abbiamo voluto che fosse itinerante, ovvero che toccasse tutti i Comuni dell’Ambito sulle varie tematiche che riguardano il turismo anche a livello profondamente innovativo, perché soltanto una destinazione con operatori che siano in grado di interpretare le nuove tendenze del mercato da un punto di vista sia di sistema di accoglienza che di innovazione di prodotto sarà in grado di fare fronte alle esigenze sempre più pressanti dei prossimi anni. Ci teniamo molto alla partecipazione di tutti gli operatori dell’Ambito, a cui rivolgo l’invito a partecipare».

Come partecipare

La partecipazione agli incontri è gratuita e online, previa iscrizione sul sito www.visitmaremmanord.com. Basta selezionare il tipo di evento a cui si è interessati (Operatori Turistici) ed iscriversi, si riceverà per e-mail il link per accedere.