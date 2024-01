Aggiornamento delle procedure informatiche: disagi nell’erogazione dei servizi del Comune

Follonica (Grosseto). A causa di un necessario aggiornamento informatico di Halley Informatica (azienda che gestisce software applicativi per gli enti), anche le procedure informatiche del Comune di Follonica non potranno essere utilizzate per l’intera giornata di mercoledì 24 gennaio e questo genererà criticità nell’erogazione di alcuni servizi in quanto le procedura stesse non saranno accessibili dai terminali dell’ente.

Questo implica, solo per la giornata di mercoledì 24 gennaio:

la chiusura al pubblico dello sportello anagrafe;

la chiusura al pubblico dell’ufficio depositi (presso l’ufficio protocollo) per il servizio di ritiro degli atti;

la parziale funzionalità dell’ufficio protocollo (sarà possibile il ricevimento di e-mail, pec e cartaceo, ma con protocollazione al giorno successivo, cioè giovedì 25 gennaio)

Anche gli altri uffici potrebbero avere parziali disservizi.