Triplo intervento di Adf: possibili disagi in città

Follonica (Grosseto). Follonica, manutenzioni sulla rete idrica.

I lavori

I lavori di AdF sono in programma da martedì 9 a giovedì 11 gennaio in tre diversi punti della città e determineranno la temporanea sospensione dell’erogazione di acqua nelle vie e zone dove saranno effettuati gli interventi.

Queste le date, le fasce orarie e le vie interessate dalle interruzioni di flusso: martedì 9 gennaio, dalle 8.30 alle 13, in tutta la zona industriale di Follonica, mercoledì 10 gennaio dalle 8.30 alle 12, in via Isola di Capri tra via Isola di Procida e via Isole Egadi, giovedì 11 gennaio, dalle 8.30 alle 12.30, in via Arno, via Tevere, via Po, via Merloni, Largo Pineta e viale Italia da piazza Guerrazzi a largo Pineta.

Segnalazioni

Qualora l’interruzione del flusso dovesse essere superiore alle 24 ore sarà attivato un servizio di emergenza, come previsto dalla Convenzione di Affidamento. Si ricorda il numero verde di AdF 800.356935 per chi chiama da telefono fisso o mobile (telefonata gratuita), attivo 24 ore su 24, sette giorni su sette.

Per informazioni sugli interventi in programma è possibile consultare il sito www.fiora.it, cliccando sulla sezione “Cerca lavori in corso”.