Lavori straordinari a strade e marciapiedi: il Comune investe 300mila euro

Follonica (Grosseto). Grazie a un primo investimento di 300mila euro, molte strade di Follonica verranno rimesse a nuovo nei primi mesi del 2024. In totale i lavori riguardano 15mila metri quadrati di città.

Il vicesindaco e assessore ai lavori pubblici, Andrea Pecorini, insieme ai tecnici del Comune ha preparato il programma di manutenzione straordinaria per strade e marciapiedi. Un programma che interessa i prossimi quattro anni per un investimento totale di 1 milione e 300mila euro e che è stato diviso in diverse tranche. In questo modo l’amministrazione comunale si è dotata di uno strumento che permette di eseguire in modo celere ed efficiente tutti gli interventi imprevedibili ed urgenti di riparazione, mediante un contratto di manutenzione che è stato affidato alla ditta F.lli. Fegatilli di Palaia.

I lavori

In particolare, l’amministrazione prevede di realizzare una serie di interventi mirati a rimuovere le situazioni di pericolo causate dall’affioramento delle radici degli alberi, dal deterioramento delle pavimentazioni stradali, dalla velocità e dalla frequenza dei passaggi dei mezzi pesanti e dal rialzamento delle pavimentazioni stradali dovuto ad allagamenti.

Tra i vari interventi è prevista la sostituzione del tratto fognario delle acque chiare tra via Aldo Moro e la vasca di espansione del comparto adiacente e la realizzazione di una nuova pavimentazione stradale. È poi prevista la realizzazione di un nuovo marciapiede in asfalto per il pedonale perimetrale dello Skate Park all’interno del Parco centrale e la realizzazione di un marciapiede in mattonelle sull’isolato di via Colombo, compreso tra via Bovio e via Marconi, e il ripristino di un tratto di marciapiede in asfalto in un piccolo tratto di via Chirici. La tranche in questione interessa via Praga, via Berna, via Stoccolma, via Foscolo (nella foto), via Cimarosa, via Meloria, via Buonarroti, via Don Sebastiano Leone, via Litoranea e via Aldo Moro.

«Attualmente diverse strade di Follonica risultano asfaltate da tempo e l’esecuzione di scavi, ripristini e l’assestamento della sede stradale dovuto al traffico, oltre alla normale usura delle pavimentazioni, hanno reso necessaria una manutenzione straordinaria – spiega il vicesindaco e assessore ai lavori pubblici, Andrea Pecorini – Inoltre, quest’anno abbiamo avuto anche il problema dell’allagamento di numerose strade e i disagi sono stati molti, sia per il pubblico che per i privati. Gli interventi sono quindi importanti e le lavorazioni riguarderanno la fresatura della pavimentazione stradale, la riduzione delle radici superficiali affioranti, il livellamento e lo spianamento del piano di posa delle pavimentazioni, la rettifica del piano di posa dei chiusini esistenti, la stesa di conglomerati bituminosi e, ovviamente, il ripristino della segnaletica orizzontale».