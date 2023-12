Lavori terminati, riaperta la via verso il centro: “Migliorata viabilità del quartiere”

Follonica (Grosseto). Da domani, entro la mattinata, sarà riaperta al traffico via Palermo, a Follonica, che era stata chiusa all’incrocio con via della Repubblica per effettuare lavori necessari ed improcrastinabili.

La viabilità sarà ripristinata verso il centro e da via Palermo ci si potrà immettere di nuovo su via Bicocchi e verso via della Repubblica.

“Già da domattina sarà possibile ripercorrere in auto il tratto via Palermo-via della Repubblica-via Bicocchi – annuncia il vicesindaco Andrea Pecorini – ed entro la mattinata la strada sarà completamente liberata dagli ostacoli e sarà possibile ripristinare la viabilità da via Palermo verso il centro cittadino passando da via Bicocchi“.

“Ci scusiamo per i disagi che ci sono stati in questi ultimi 20 giorni – aggiunge Pecorini -, ma era necessario effettuare i lavori su quel tratto di strada, ed era necessario farli adesso. Le opere rientrano all’interno della riqualificazione del quartiere Senzuno ed hanno coinvolto e coinvolgeranno nel tempo tratti stradali del quartiere con ripercussioni sulla viabilità. Si confida nella tolleranza e nella collaborazione da parte di tutti per consentire di portare a termine questa importante opera di riqualificazione di Senzuno che porterà beneficio, qualità ed innovazione per l’intera città “.