Colonia marina: il Comune riceve tre proposte per la riqualificazione

Follonica (Grosseto). Si è appena concluso un step decisivo per la colonia marina di Follonica: l’amministrazione ha svolto un’indagine esplorativa per capire l’interesse di privati ad elaborare una proposta progettuale complessiva per il recupero della colonia con lo strumento del project financing, ovvero quella forma di finanziamento delle opere pubbliche, o di pubblica utilità, fondata sull’utilizzo di risorse alternative a quelle pubbliche, e sul coinvolgimento di soggetti privati.

” L’amministrazione è già a lavoro per valutare le tre proposte presentate all’ente – dichiara il sindaco Andrea Benini –. Le proposte saranno valutate e confrontate. Si tratta di un recupero che interesserà l’intera area: l’edificio di 3.265 metri quadrati totali, la pineta retrostante e la spiaggia di fronte. Il bando precedente non aveva avuto successo ma, aggiustando il suo contenuto ed eliminando alcuni vincoli, l’interesse dei privati si è manifestato ed adesso speriamo davvero che la colonia Pierazzi possa avere un futuro”

“La nostra volontà – conclude il sindaco – è sempre stata quella di recuperare la colonia marina interessando anche il contesto circostante (spiaggia e pineta) e mantenendo la proprietà pubblica, ma provando ad intercettare soggetti privati per un recupero complessivo, e con questo bando abbiamo aperto ad ulteriori possibilità”.